Олімпіада-2020: Українка Ус виступила в історичному фіналі у гребному слаломі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Вікторія Ус вийшла до фіналу з дев'ятим результатом. У фіналі за участю 10 веслувальниць українка фінішувала восьмою. Вона стала першою в історії представницею України, яка пробилася у цій дисципліні у фіналі на Іграх.

Золото здобула німкеня Рікарда Функ, срібло - у іспанки Маялен Шорро, бронзу отримала австралійка Джессіка Фокс.

Загалом збірна України здобула на Олімпіаді-2020 три бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів та Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.

Нагадаємо, 27 липня Олена Костевич та Олег Омельчук принесли Україні бронзову нагороду в стрільбі з пістолета з дистанції 10 м на Олімпійських іграх у Токіо.

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