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Головна Спорт Олімпіада-2020: Українка Ус встановила національне досягнення на Іграх у Токіо

Олімпіада-2020: Українка Ус встановила національне досягнення на Іграх у Токіо

29 липня, 2021 четвер
10:31
Спорт Вікторія Ус

Українська веслувальниця Вікторія Ус посіла сьоме місце у веслувальному слаломі на каное на Олімпійських іграх у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Вікторія Ус стала першою українкою, яка виступала у фіналі змагань з веслувального слалому на каное на Олімпійських іграх. До фіналу вона вийшла із дев'ятим результатом - 122,12 сек. 

У вирішальному заїзді Ус заробила 2 сек штрафу та подолала дистанцію гірше - 124,85 сек. У підсумку цього вистачило для того, аби посісти сьоме місце. 

Таким чином, Вікторія Ус показала найкращий результат збірної України у веслувальному слаломі за весь час виступів на Іграх. 

Попереднє досягнення також належало Ус, яка фінішувала у Токіо восьмою у веслувальному слаломі на байдарках.   

Золото у замганнях зі слалому на каное здобула австралійка Джессіка Фокс, срібло - британка Меллорі Франклін, бронзу - німкеня Андреа Херцог.  

За шість змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 чотири бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м та плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.   

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Збірна України
Олімпіада-2020
Олімпіада
Олімпійські ігри
олімпійська збірна України
Токіо
веслування на байдарках та каное
слалом
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