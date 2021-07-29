Олімпіада-2020: Українка Ус встановила національне досягнення на Іграх у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Вікторія Ус стала першою українкою, яка виступала у фіналі змагань з веслувального слалому на каное на Олімпійських іграх. До фіналу вона вийшла із дев'ятим результатом - 122,12 сек.

У вирішальному заїзді Ус заробила 2 сек штрафу та подолала дистанцію гірше - 124,85 сек. У підсумку цього вистачило для того, аби посісти сьоме місце.

Таким чином, Вікторія Ус показала найкращий результат збірної України у веслувальному слаломі за весь час виступів на Іграх.

Попереднє досягнення також належало Ус, яка фінішувала у Токіо восьмою у веслувальному слаломі на байдарках.



Золото у замганнях зі слалому на каное здобула австралійка Джессіка Фокс, срібло - британка Меллорі Франклін, бронзу - німкеня Андреа Херцог.



За шість змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 чотири бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м та плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.