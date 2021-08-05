Олімпіада-2020: Українки Старікова та Басова вийшли до фіналу у велотреку
Українські велогонщиці Олена Старікова та Любов Басова пробилися до фіналу в кейріні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфінальному заїзді Старікова фінішувала першою, а Басова - третьою. Обидві українки вийшли до фіналу.
Вирішальний заїзд у Токіо відбудеться сьогодні об 11:45.
За 13 змагальних днів Олімпіади-2020 Україна здобула 12 медалей. Золото у категорії до 87 кг виграв борець Жан Беленюк. У ще одного представника греко-римського стилю Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг.
Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета, тенісистка Еліна Світоліна та Людмила Лузан у веслуванні на каное.
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Нагадаємо, 5 серпня українка Людмила Лузан виграла бронзову медаль у веслуванні на каное на дистанції 200 м.
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