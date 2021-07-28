Олімпіада-2020: Визначилася суперниця Світоліної у півфіналі, невдаха залишила корт на візку

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Вондроушова виграла у Бадоси перший сет з рахунком 6:3. Іспанка не змогла вийти на другу партію - їй стало погано через спеку, тенісистка залишила корт лише за сторонньої допомоги - сидячи на візку.

Матч між шостою ракеткою світу Світоліною та Вондроушовою, яка йде у світовому ретингу 42-ю, відбудеться 29 липня. За особистими зустрічами попереду українка - 3:1.

За п'ять змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 три бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів та Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.



Нагадаємо, 28 липня Еліна Світоліна вийшла до півфіналу Олімпійський ігор у Токіо.

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