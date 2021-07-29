Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
За підсумками шістьох змагальних днів Олімпійських ігор у Токіо збірна України здобула чотири бронзові медалі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За шість змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 чотири бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м та плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.
З трьома бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 54-е місце.
Лідирує з 15-ма золотими, 7-ма срібними та 9-ма бронзовими медалями Китай.
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Нагадаємо, 29 липня Михайло Романчук здобув бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо на дистанції 800 м вільним стилем.
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