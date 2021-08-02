Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
За підсумками десятьох змагальних днів Олімпійських ігор у Токіо збірна України здобула 1 срібну та 5 бронзових медалей
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За десять змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України виграла шість нагород. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем здобув плавець Михайло Романчук. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.З 1-ю срібною та 5-ма бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 60-е місце.
Лідирує з 29-ма золотими, 17-ма срібними та 16-ма бронзовими медалями Китай.
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