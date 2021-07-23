Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 24 липня
У перший змагальний день Олімпіади-2020, в суботу, 24 липня, за медалі боротиметься найкраща дзюдоїстка світу 2020 року українка Дар'я Білодід
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У перший змагальний день Олімпіади-2020 у Токіо буде розіграно 11 комплектів нагород.
Головні надії збірної України на медалі пов'язані з дзюдоїсткою Дар'єю Білодід. Дворазова чемпіонка світу виступатиме у категорії до 48 кг.
У індивідуальних змаганнях з фехтування на шпагах за медалі сперечатиметься Олена Кривицька.
2:30 - 10:30. Кульова стрільба. Чоловіки. Пістолет, 10 м (Олег Омельчук, Павло Коростильов)
5:00 - 12:15. Велоспорт, шосе. Чоловіки. Індивідуальна гонка (Анатолій Будяк)
11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 60 кг (Артем Лисюк). Жінки - 48 кг (Дар'я Білодід)
12:00 - 16:25. Фехтування. Жінки. Індивідуальні змагання (Олена Кривицька)
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