Олімпіада-2022: Абраменко за добу після змагань отримав срібло Ігор у Пекіні. ФОТО

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Церемонія нагородження відбулася 17 лютого у Пекіні, на наступний день після змагань.

Срібну нагороду отримав Олександр Абраменко, який приніс Україні першу медаль Олімпіади-2022. Олімпійським чемпіоном став китаєць Ці Гуанпу, бронзу здобув Ілля Буров з команди Олімпійського комітету Росії.











Нагадаємо, 16 лютого Олександр Абраменко приніс збірній Україні у лижній акробатиці першу нагороду на Олімпійських іграх у Пекіні.

Завдяки цьому Олександр Абраменко став найтитулованішим українським олімпійцем в зимових видах спорту.

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