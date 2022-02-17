Олімпіада-2022: Абраменко за добу після змагань отримав срібло Ігор у Пекіні. ФОТО
У Пекіні відбулася церемонія нагородження призерів Олімпійських ігор у лижній акробатиці, де срібло здобув український фристайліст Олександр Абраменко
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Церемонія нагородження відбулася 17 лютого у Пекіні, на наступний день після змагань.
Срібну нагороду отримав Олександр Абраменко, який приніс Україні першу медаль Олімпіади-2022. Олімпійським чемпіоном став китаєць Ці Гуанпу, бронзу здобув Ілля Буров з команди Олімпійського комітету Росії.
- Нагадаємо, 16 лютого Олександр Абраменко приніс збірній Україні у лижній акробатиці першу нагороду на Олімпійських іграх у Пекіні.
- Завдяки цьому Олександр Абраменко став найтитулованішим українським олімпійцем в зимових видах спорту.
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