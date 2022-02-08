Олімпіада-2022: Американський фігурист Чен побив світовий рекорд, українець Шмуратко прорвався до довільної програми

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Шмуратко отримав за свій виступ 78,11 бала та посів у короткій програмі 22-е місце. Таким чином, українець опинився серед 24-х фігуристів, які кваліфікувалися до довільної програми.

Виступ Шмуратка у Пекіні був під питанням, оскільки він захворів під час Ігор на коронавірус та пропустив командні змагання. Проте наш фігурист перед особистим турніром одужав та впорався зі своїм завданням-мінімум.

Американський фігурист Натан Чен набрав за свій прокат 113,97 балів та встановив новий світовий рекорд у короткій програмі. Попередній рекорд належав японцю Юдзуру Ханю, який на чемпіонаті чотирьох континентів у 2020 році набрав 111,82 бала.

Чен зайняв перше місце, друге місце у японця Юми Кагіями (108,12), третім став його співвітчизник Шома Уно (105,90).

Довільна програма у чоловіків відбудеться 10 лютого.