Олімпіада-2022: Американський фігурист Чен побив світовий рекорд, українець Шмуратко прорвався до довільної програми
На Олімпійських іграх у Пекіні американський фігурист Натан Чен встановив новий світовий рекорд у короткій програмі, а українець Іван Шмуратко отримав право виступати у вирішальних змаганнях
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Шмуратко отримав за свій виступ 78,11 бала та посів у короткій програмі 22-е місце. Таким чином, українець опинився серед 24-х фігуристів, які кваліфікувалися до довільної програми.
Виступ Шмуратка у Пекіні був під питанням, оскільки він захворів під час Ігор на коронавірус та пропустив командні змагання. Проте наш фігурист перед особистим турніром одужав та впорався зі своїм завданням-мінімум.
Американський фігурист Натан Чен набрав за свій прокат 113,97 балів та встановив новий світовий рекорд у короткій програмі. Попередній рекорд належав японцю Юдзуру Ханю, який на чемпіонаті чотирьох континентів у 2020 році набрав 111,82 бала.
Чен зайняв перше місце, друге місце у японця Юми Кагіями (108,12), третім став його співвітчизник Шома Уно (105,90).
Довільна програма у чоловіків відбудеться 10 лютого.
- Нагадаємо, 8 лютого українська сноубордистка Аннамарі Данча не змогла подолати кваліфікацію у паралельному гігантському слаломі на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
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