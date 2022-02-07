Олімпіада-2022: дві українки закріпились у топ-25 після другого заїзду в санному спорті
Українські спортсменки Олена Стецьків та Юліанна Туницька провели два заїзди у санному спорті на Олімпіаді-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 7 лютого, у Пекіні відбувся перший та другий заїзди у санному спорті на Олімпіаді-2022. Українські фанати з уважністю спостерігали за виступом наших спортсменок - Олени Стецьків і Юліанни Туницької.
Стецьків після другого заїзду займає у таблиці 19 місце і з результатом 1:59.249 відстає від лідера на 2.424 сек.
У 18-річної Туницької 22 позиція і результат 1:59.534.
Третій заїзд відбудеться завтра, 8 лютого. У четвертий, фінальний, вийдуть 20 кращих спортсменок.
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