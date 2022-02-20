Олімпіада-2022: Розпочалася церемонія закриття Ігор у Пекіні
У столиці Китаю розпочалася урочиста церемонія закриття зимових Олімпійських ігор
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На параді спортсменів прапор України нестиме олімпійська чемпіонка-2014 у естафеті біатлоністка Олена Білосюк.
Збірна України у Пекіні здобула одну срібну медаль, яку їй в лижній акробатиці приніс фристайліст Олександр Абраменко.
Перемогу в загальному медальному заліку здобула Норвегія, яка виграла 16 золотих, 8 срібних та 13 бронзових нагород.
- Нагадаємо, 16 лютого Олександр Абраменко приніс збірній Україні у лижній акробатиці першу нагороду на Олімпійських іграх у Пекіні.
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