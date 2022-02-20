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Олімпіада-2022: Розпочалася церемонія закриття Ігор у Пекіні

20 лютого, 2022 неділя
14:00
Спорт Олімпіада-2022 Церемонія закриття

У столиці Китаю розпочалася урочиста церемонія закриття зимових Олімпійських ігор

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

На параді спортсменів прапор України нестиме олімпійська чемпіонка-2014 у естафеті біатлоністка Олена Білосюк. 

Збірна України у Пекіні здобула одну срібну медаль, яку їй в лижній акробатиці приніс фристайліст Олександр Абраменко.

Перемогу в загальному медальному заліку здобула Норвегія, яка виграла 16 золотих, 8 срібних та 13 бронзових нагород. 

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Олімпіада-2022
Збірна України
Олімпіада
Олімпійські ігри
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Пекін-2022
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