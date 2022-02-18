Олімпіада-2022: ще одну українську спортсменку спіймали на допінгу
Українська бобслеїстка Лідія Гунько, яка брала участь у зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні, здала позитивний допінг-тест
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного агентства тестування.
В пробі 28-річної Ліді Гунько виявили метаболіти дегідрохлорметилтестостерону - це речовина, яка входить до групи андрогенних анаболічних стероїдів, заборонених речовин.
Допінг-проба була взята 14 лютого 2022 на Олімпіаді-2022. Українська спортсменка тимчасово відсторонена від змагань до з'ясування обставин.
Згідно правил, Лідія Гунько має право подати запит на вивчення зразка "Б" допінг-проби. А також оскаржити тимчасове усунення у Спортивному арбітражному суді в Лозані.
Гунько стала першою бобслеїсткою в історії України, яка взяла участь в жіночому монобобі на Олімпіаді. У Пекіні наша спортсменка фінішувала 20-ю.
- 16 лютого стало відомо, що Валентина Камінська здала позитивний допінг-тест на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
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