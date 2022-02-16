Українську спортсменку спіймали на допінгу на Олімпіаді-2022
Українська лижниця Валентина Камінська здала позитивний допінг-тест на зимових Олімпійських іграх у Пекіні
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного агентства тестування.
У допінг-пробі Камінської виявили три заборонених речовини: анаболічний стероїд, а також два стимулянти. Українська лижниця здала тест на допінг у четвер, 10 лютого - під час змагань на Олімпіаді-2022.
Речовини, які знайшли в організмі українки, входять до списку заборонених WADA (Всесвітнім антидопінговим агентством). Лижницю вже усунули від будь-яких змагань на час розслідування.
Згідно правил, Валентина Камінська має право подати запит на вивчення зразка "Б" допінг-проби. А також оскаржити тимчасове усунення у Спортивному арбітражному суді в Лозані.
34-річна Камінська є першою українською спортсменкою, яку спіймали на допінгу під час Олімпіади в Пекіні. У спринті вона посіла 70 місце, а класичну гонку завершила на 79-й позиції.
Загалом, Камінська - третя спортсменка, яка здала позитивний тест на цьогорічних Іграх. Перед цим на допінгу спіймали гірськолижницю Хусейн Савех-Шемшакі з Ірану, а також представниця ОКР Камілу Валієву, якій все ж дозволили виступити на Іграх у Пекіні.
- 9 лютого стало відомо, що у команди Олімпійського комітету Росії можуть відібрати золото у командних змаганнях через проблеми із допінг-тестом у Каміли Валієвої.
- Правозахисна організація Global Athlete розкритикувала МОК, WADA та CAS через дозвіл 15-річній російській фігуристці Камілі Валієвій продовжити виступи на Олімпіаді-2022 після позитивного допінг-тесту.
- 15 лютого у МОК заявили, що заборонений препарат потрапив у організм російської фігуристки Каміли Валієвої нібито через ліки, які вживав її дідусь.
- 16 лютого у допінг-пробі російської фігуристки Каміли Валієвої було виявлено три препарати для підвищення витривалості.
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