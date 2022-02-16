Українську спортсменку спіймали на допінгу на Олімпіаді-2022

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного агентства тестування.



У допінг-пробі Камінської виявили три заборонених речовини: анаболічний стероїд, а також два стимулянти. Українська лижниця здала тест на допінг у четвер, 10 лютого - під час змагань на Олімпіаді-2022.

Речовини, які знайшли в організмі українки, входять до списку заборонених WADA (Всесвітнім антидопінговим агентством). Лижницю вже усунули від будь-яких змагань на час розслідування.

Згідно правил, Валентина Камінська має право подати запит на вивчення зразка "Б" допінг-проби. А також оскаржити тимчасове усунення у Спортивному арбітражному суді в Лозані.

34-річна Камінська є першою українською спортсменкою, яку спіймали на допінгу під час Олімпіади в Пекіні. У спринті вона посіла 70 місце, а класичну гонку завершила на 79-й позиції.



Загалом, Камінська - третя спортсменка, яка здала позитивний тест на цьогорічних Іграх. Перед цим на допінгу спіймали гірськолижницю Хусейн Савех-Шемшакі з Ірану, а також представниця ОКР Камілу Валієву, якій все ж дозволили виступити на Іграх у Пекіні.

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