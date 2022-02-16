Олімпіада-2022: У допінг-пробі російської фігуристки виявили одразу три препарати для серця, - NYT

Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, лабораторія в Стокгольмі (Швеція), яка досліджувала допінг-пробу Валієвої, виявила в ній три препарати. Про це свідчать документи, оприлюднені на слуханні CAS (Спортивного арбітражного суду) 14 лютого.

Під час Олімпімпійських ігор в Пекіні стало відомо, що тест росіянки, зроблений 25 грудня 2021 року на чемпіонаті Росії, дав позитивний результат на заборонений препарат триметазидин.

Крім нього, в пробі також виявили дозволені гіпоксен і L-карнітин.

Глава USADA (Антидопінгової агенції США) Тревіс Тайгерт назвав таке поєднання препаратів незвичайним для спортсмена.

"Це потрійна комбінація речовин, дві з яких дозволені, а одна - ні", - сказав Тайгерт.

Він пояснив, що дія препаратів спрямована на підвищення витривалості, зниження втоми та підвищення ефективності використання кисню.

9 лютого стало відомо, що у команди Олімпійського комітету Росії можуть відібрати золото у командних змаганнях через проблеми із допінг-тестом у Каміли Валієвої.

Правозахисна організація Global Athlete розкритикувала МОК, WADA та CAS через дозвіл 15-річній російській фігуристці Камілі Валієвій продовжити виступи на Олімпіаді-2022 після позитивного допінг-тесту.

15 лютого у МОК заявили, що заборонений препарат потрапив у організм російської фігуристки Каміли Валієвої нібито через ліки, які вживав її дідусь.

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