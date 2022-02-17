Олімпіада-2022: У Пекіні перенесли останній старт олімпійської чемпіонки з України на Іграх

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Організатори вирішили перенесті жіночий масстарт з суботи на п'ятницю на 9:00 через похолодання. У Чжанцзякоу, де відбуваються олімпійські змагання з біатлону, 19 лютого очікується близько 20 градусів морозу та сильний вітер.

Україну в гонці на 12,5 км представлятиме олімпійська чемпіонка-2014 в естафеті Юлія Джима.

Також у п'ятницю об 11:00 відбудеться чоловічий масстарт, в якому виступлять українці Дмитро Підручний та Артем Прима.

Нагадаємо, 16 лютого жіноча збірна України фінішувала сьомою в естафеті 4х6 км, а Юлія Джима заробила штрафне коло.

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