Олімпіада-2022: У Пекіні перенесли останній старт олімпійської чемпіонки з України на Іграх
Через холоднечу в Китаї жіночу гонку з масовим стартом, в якій братиме участь українська біатлоністка Юлія Джима, перенесли з 19 на 18 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Організатори вирішили перенесті жіночий масстарт з суботи на п'ятницю на 9:00 через похолодання. У Чжанцзякоу, де відбуваються олімпійські змагання з біатлону, 19 лютого очікується близько 20 градусів морозу та сильний вітер.
Україну в гонці на 12,5 км представлятиме олімпійська чемпіонка-2014 в естафеті Юлія Джима.
Також у п'ятницю об 11:00 відбудеться чоловічий масстарт, в якому виступлять українці Дмитро Підручний та Артем Прима.
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Нагадаємо, 16 лютого жіноча збірна України фінішувала сьомою в естафеті 4х6 км, а Юлія Джима заробила штрафне коло.
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