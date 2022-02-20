Олімпіада-2022: Усі медалісти останнього дня Ігор у Пекіні. ФОТО
У завершальний день зимових Олімпійських ігор у Пекіні було розіграно п'ять комплектів медалей
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Олімпійські ігри-2022
20 лютого
Хокей
Чоловіки
1. Фінляндія
2. ОКР
3. Словаччина
Збірна Фінляндії
Керлінг
Жінки
1. Велика Британія
2. Японія
3. Швеція
Збірна Великої Британії
Гірськолижний спорт
Паралельний слалом. Командні змагання. Мікст
1. Австрія
2. Німеччина
3. Норвегія
Збірна Австрії
Лижні гонки
Жінки. Мас-старт, 30 км
1. Терезе Йохауг (Норвегія)
2. Джессіка Діггінс (США)
3. Кертту Нісканен (Фінляндія)
Терезе Йохауг
Бобслей
Чоловіки. Четвірки
1. Німеччина
2. Німеччина-2
3. Канада
Збірна Німеччини
Усі фото - Getty Images
- Нагадаємо, 20 лютого у фіналі хокейного турніру Ігор у Пекіні Фінляндія переграла команду Олімпійського комітету Росії.
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