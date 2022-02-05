Олімпіада-2022: Усі результати українців у 1-й день Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У стрибках з трампліна Євген Марусяк стрибнув на 73 м та отримав за свою спробу 49,8 бала. Це дозволило йому посісти підсумкове 48-ме місце та опинитися серед 50 стрибунів, які виступлять у фіналі. Ще один українець - Антон Корчук - подолати кваліфікацію не зміг. Стрибка на 67,5 м та оцінки у 38 балів вистачило, щоб потрапити на 52-у позицію.

У лижних гонках у скіатлоні на 15 км найкращою з українок стала Марина Анцибор, яка фінішували 56-ю. Вікторія Олех 60-та, Юлія Кроль - 62, а Дар'я Рубльова відстала від лідерки на коли та була знята з дистанції.



