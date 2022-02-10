Олімпіада-2022: Усі результати українців у шостий день Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У фристайлі напередодні командних змагань у лижній акробатиці у міксіт позитивні тести на COVID-19 здали Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк та Анастасія Новосад.

Таким чином у складі збірної залишилося лише двоє здорових спортсменів - олімпійський чемпіон Олександр Абраменко та Ольга Полюк. Для участі в командних змаганнях необхідно мати у складі троє фристайлістів - двоє чоловіків та одну жінку.

Збірна України була у міксті одним із головних претендентів на медалі. У нинішньому сезоні Абраменко, Котовський та Новосад двічі здобували бронзу на етапах Кубка світу. З виступом фристайлістів у цій дисципліні були пов'язані найбільші сподівання України на медаль на Олімпійських іграх-2022.

У змаганнях зі скелетону в першій спробі Гераскевич подолав трасу за 1 хв 01,63 сек. та показав 18-й результат. Другу спробу українець виконав краще - 1.01,58 та піднявся на 16-те місце.

Таким чином Владислав Гераскевич не зміг наблизитися до свого найкращого результату в кар'єрі, який він показав у січні на етапі Кубка світу в Сігулді (Латвія), де українець став шостим.

Третю та четверту спроби скелетоністи виконають 11 лютого.

У фігурному катанні в довільній програмі українець Іван Шмуратко на початку свого виступу впав з потрійного акселя, потім зірвав ще кілька компонентів, отримав за довільну програму 127,65 бала та з сумою 205,76 опустився з 22-го на 24-те місце.

10 лютого стало відомо, що збірна України не виступить у командних змаганнях фристайлістів з лижної акробатики через позитивні тести на коронавірус одразу в трьох спортсменів.

Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко після недопуску збірної України до командних змагань назвав Ігри в Пекіні страшним сном.

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