Американець Чен виконав фантастичні п'ять стрибків у чотири оберти та виграв Олімпіаду-2022, українець Шмуратко став останнім

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Нейтан Чен у довільній програмі виконав одразу п'ять стрибків у чотири оберти - четверний фліп+потрійний фліп, четверний фліп, четверний сальхов, четверний лутц та четверний тулуп.

Він отримав за свій виступ 218,63 балів, за сумою набрав 332,60 балів та став олімпійським чемпіоном.

Іван Шмуратко на початку свого виступу впав з потрійного акселя, потім зірвав ще кілька компонентів, отримав за довільну програму 127,65 бала та з сумою 205,76 опустився з 22-го на 24-те місце.

Фігурне катання

Чоловіки

10 лютого

1. Нейтан Чен (США) - 332,60 бала

2. Юма Кагіяма (Японія) - 310.05

3. Сема Уно (Японія) - 293,00

… 24. Іван Шмуратко (Україна) - 205,76

10 лютого стало відомо, що збірна України не виступить у командних змаганнях фристайлістів з лижної акробатики через позитивні тести на коронавірус одразу в трьох спортсменів.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич після перших двох спроб на Олімпійських іграх у Пекіні посідає 16-те місце.

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