Олімпіада-2022: в збірній України знайшли заміну олімпійській чемпіонці, яка захворіла на коронавірус

Про це повідомляє Xsport.

За словами президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака, Анастасія Меркушина може замінити Олену Білосюк, яка здала позитивний тест на коронавірус.

Біатлоністка, яка має статус запасної, вже отримав розпорядження готуватися до вильоту в Пекін. Наразі вона перебуває у чеському Нове-Мєсто, де готувалася до етапу Кубка IBU (Міжнародного союзу біатлоністів).

Читайте також: Олімпіада-2022: Повний розклад зимових Ігор у Пекіні

За регламентом МОК (Міжнародного олімпійського комітету) спортсмен може бути замінений у складі збірної у разі позитивного тесту на коронавірус до 2 лютого включно.

Олена Білосюк (Підгрушна) є олімпійською чемпіонкою-2014 у естафеті.