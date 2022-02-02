Олімпіада-2022: в збірній України знайшли заміну олімпійській чемпіонці, яка захворіла на коронавірус
Хвору на COVID-19 українську біатлоністку Олену Білосюк на Олімпійських іграх у Пекіні готова замінити Анастасія Меркушина
Про це повідомляє Xsport.
За словами президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака, Анастасія Меркушина може замінити Олену Білосюк, яка здала позитивний тест на коронавірус.
Біатлоністка, яка має статус запасної, вже отримав розпорядження готуватися до вильоту в Пекін. Наразі вона перебуває у чеському Нове-Мєсто, де готувалася до етапу Кубка IBU (Міжнародного союзу біатлоністів).
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За регламентом МОК (Міжнародного олімпійського комітету) спортсмен може бути замінений у складі збірної у разі позитивного тесту на коронавірус до 2 лютого включно.
Олена Білосюк (Підгрушна) є олімпійською чемпіонкою-2014 у естафеті.
- Нагадаємо, 2 лютого українська біатлоністка Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус.
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