Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 11-го дня Ігор у Пекіні
За підсумками одинадцяти змагальних днів зимових Ігор у Пекіні лідерство у загальному медальному заліку зберігає Норвегія
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Норвегія здобула на Олімпіаді-2022 12 золотих, 7 срібних та 7 бронзових нагород. Німеччина має 9 золотих, 6 срібних та 3 бронзові медалі. У США 7 золотих, 6 срібних та 4 бронзові нагороди.
У топ-10 також входять Австрія, Нідерланди, Китай, Швеція, Швейцарія, ОКР і Франція.
Збірна України поки не здобула на Олімпіаді-2022 жодної нагороди.
- 15 лютого у МОК заявили, що заборонений препарат потрапив у організм російської фігуристки Каміли Валієвої нібито через ліки, які вживав її дідусь.
- На Олімпійських іграх у Пекіні збірна ОКР втратила золото у естафетній чоловічій гонці на заключному вогневому рубежі та віддала перемогу Норвегії.
- Українські фристайлісти Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк вийшли до фіналу в лижній акробатиці на Олімпійських іграх у Пекіні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.09
Купівля 28.09Продаж 28.53
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.39
- Актуальне
- Важливе