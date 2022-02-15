Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 11-го дня Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Норвегія здобула на Олімпіаді-2022 12 золотих, 7 срібних та 7 бронзових нагород. Німеччина має 9 золотих, 6 срібних та 3 бронзові медалі. У США 7 золотих, 6 срібних та 4 бронзові нагороди.

У топ-10 також входять Австрія, Нідерланди, Китай, Швеція, Швейцарія, ОКР і Франція.



Збірна України поки не здобула на Олімпіаді-2022 жодної нагороди.





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