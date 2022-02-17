Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 13-го дня Ігор у Пекіні
За підсумками тринадцяти змагальних днів зимових Ігор у Пекіні лідерство у загальному медальному заліку зберігає Норвегія
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Норвегія здобула на Олімпіаді-2022 14 золотих, 7 срібних та 8 бронзових нагород. Німеччина має 10 золотих, 7 срібних та 5 бронзових медалей. У США 8 золотих, 8 срібних та 5 бронзових нагород.
У топ-10 також входять Швеція, Китай, Австрія, Нідерланди, Швейцарія, ОКР і Франція.
Збірна України здобула на Олімпіаді-2022 лише одну нагороду і займає 23 позицію. Срібло для нашої країни приніс фристайліст Олександр Абраменко.
- Нагадаємо, 16 лютого Олександр Абраменко приніс збірній Україні у лижній акробатиці першу нагороду на Олімпійських іграх у Пекіні.
- Завдяки цьому Олександр Абраменко став найтитулованішим українським олімпійцем в зимових видах спорту.
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