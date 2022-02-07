Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 3-го дня Ігор у Пекіні
За підсумками третього змагального дня зимових Олімпійських ігор у Пекіні лідерство у загальному медальному заліку посідає збірна Швеції
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У збірної Швеції три золоті нагороди. Другу позицію з двома золотими медалями, трьома сріблами та двома бронзами займає команда Олімпійського комітету Росії.
Збірна України поки не здобула на Олімпіаді-2022 жодної нагороди.
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