Олімпіада-2022: Який вигляд має підсумковий медальний залік Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Норвегія здобула 16 золотих, 8 срібних та 13 бронзових нагород. Другою стала Німеччина (12-10-5), третім - Китай (9-4-2).

Норвегія встановила рекорд за кількістю завойованих золотих медалей протягом одних зимових Олімпійських ігор.

Збірна України у Пекіні здобула одну срібну медаль, яку їй в лижній акробатиці приніс фристайліст Олександр Абраменко.





Нагадаємо, 16 лютого Олександр Абраменко приніс збірній Україні у лижній акробатиці першу нагороду на Олімпійських іграх у Пекіні.

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