Олімпіада-2022: За кого українцям вболівати 14 лютого
У понеділок, 14 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні українці змагатимуться у фристайлі, фігурному катанні та бобслеї
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зимові Олімпійські ігри у Пекіні
14 лютого
03:15 Фігурне катання. Танцювальні дуети. Довільний танець - Олександра Назарова та Максим Нікітін
03:30 Бобслей. Жінки. Монобоб. Третій та четвертий заїзди - Лідія Гунько
09:00 Фристайл. Жінки. Лижна акробатика. Кваліфікація (фінал - 13:00) - Ольга Полюк, Анастасія Новосад (за умови негативного тесту на COVID-19)
- Нагадаємо, 13 лютого, за підсумками дев'яти змагальних днів зимових Ігор у Пекіні лідерство у загальному медальному заліку перехопила Норвегія.
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