Олімпійська чемпіонка Джима посіла 7 місце в останній жіночій гонці з біатлону у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Юлія Джима впала на старті гонки, через це втратила темп і підійшла до першої стрільби не серед лідерів. Відставання, яке з'явилось через падіння, надолужити не вдалось. Українка фінішувала на 7-й позиції, хоч і показала найкращу стрільбу серед всіх спортсменок - лише 3 промахи.



Перемогу здобула француженка Жустін Брезаз-Буше, яка пройшла дистанцію за 40 хвилин і 18 секунд. Тірі Екхофф - друга. Марте Ольсбу-Рейселанн завоювала бронзу.



Мас-старт - це завершальна жіноча гонка з біатлону на Олімпіаді-2022. У ній взяли участь 30 кращих спортсменок Пекіну.



Олімпіада-2022. Біатлон



Жінки. Мас-старт



1. Жустін Брезаз-Буше (Франція) 40.18,0 (4 промахи)

2. Тірі Екхофф (Норвегія) +15,3 (4)

3. Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія) +34,9 (4)

...

7. Юлія Джима (Україна) +1.25,7 (3)

Нагадаємо, 16 лютого жіноча збірна України фінішувала сьомою в естафеті 4х6 км, а Юлія Джима заробила штрафне коло.

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