Олімпійська збірна України втратила через дискваліфікацію ще одного претендента на медалі
CAS продовжив термін дискваліфікації бронзового призера чемпіонату світу зі спортивної ходьби Ігоря Главана, через яку він пропустить Олімпіаду у Токіо
Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.
CAS (Спортивний арбітражний суд) вирішив збільшити термін дискваліфікації Главана до трьох років та анулювати його результати з 25 липня 2017 року.
Таким чином, український легкоатлет не зможе взяти участь в Олімпійських іграх у Токіо, де він мав виступити на дистанції 50 км. Його замінить Валерій Літанюк.
Ігоря Главана дискваліфікували за вживання заборонених препаратів, українець свою провину на визнав та назвав звинувачення сфабрикованими.
Главан є бронзовим призером чемпіонату світу-2013 на дистанції 50 км.
Олімпійські ігри в Токіо відбуватимуться з 23 липня до 8 серпня.
- 13 липня стало відомо, що українського гімнаста Олега Верняєва дискваліфікували на чотири роки за вживання заборонених препаратів.
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