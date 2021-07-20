Олімпійська збірна України втратила через дискваліфікацію ще одного претендента на медалі

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

CAS (Спортивний арбітражний суд) вирішив збільшити термін дискваліфікації Главана до трьох років та анулювати його результати з 25 липня 2017 року.

Таким чином, український легкоатлет не зможе взяти участь в Олімпійських іграх у Токіо, де він мав виступити на дистанції 50 км. Його замінить Валерій Літанюк.

Ігоря Главана дискваліфікували за вживання заборонених препаратів, українець свою провину на визнав та назвав звинувачення сфабрикованими.

Главан є бронзовим призером чемпіонату світу-2013 на дистанції 50 км.

Олімпійські ігри в Токіо відбуватимуться з 23 липня до 8 серпня.

13 липня стало відомо, що українського гімнаста Олега Верняєва дискваліфікували на чотири роки за вживання заборонених препаратів.

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