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Головна Спорт Олімпійська збірна України втратила через дискваліфікацію ще одного претендента на медалі

Олімпійська збірна України втратила через дискваліфікацію ще одного претендента на медалі

20 липня, 2021 вiвторок
12:55
Спорт Ігор Главан

CAS продовжив термін дискваліфікації бронзового призера чемпіонату світу зі спортивної ходьби Ігоря Главана, через яку він пропустить Олімпіаду у Токіо

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України

CAS (Спортивний арбітражний суд) вирішив збільшити термін дискваліфікації Главана до трьох років та анулювати його результати з 25 липня 2017 року.

Таким чином, український легкоатлет не зможе взяти участь в Олімпійських іграх у Токіо, де він мав виступити на дистанції 50 км. Його замінить Валерій Літанюк. 

Ігоря Главана дискваліфікували за вживання заборонених препаратів, українець свою провину на визнав та назвав звинувачення сфабрикованими.   

Главан є бронзовим призером чемпіонату світу-2013 на дистанції 50 км. 

Олімпійські ігри в Токіо відбуватимуться з 23 липня до 8 серпня. 

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спортивна ходьба
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