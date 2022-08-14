Про це повідомляє "ПРЯМИЙ FM"

За словами Абраменка, він хоче вірити, що "хороші росіяни" існують.

"Як на мене? Я не знаю, я вважаю, що мають бути. Але, звичайно, який критерій відбору? Треба підібрати пункти і тоді можна кожного перевірити за цими пунктами й відповісти. Мені хочеться вірити, що є. Чи зможуть росіяни пройти той шлях каяття, що свого часу пройшли німці? Не знаю. Це ми будемо бачити. Будемо спостерігати за цим, коли переможемо. Не знаю, це потрібно дуже тісно спілкуватися з ними, а в мене такої можливості немає", - висловився український спортсмен.