Олімпійський чемпіон Верняєв погрожує відмовитися від українського громадянства

Про це повідомляє Суспільне.

За словами Верняєва, він не знає чи представлятиме Україні на Олімпіаді-2024, оскільки може змінити громадянство.

"Чи готовий представляти Україну на Олімпіаді-2024? Якщо зменшать термін дискваліфікації. Ну як: у нас тут паралельно йде конфлікт у збірній. І якщо мене повернуть у спорт, то, скажімо так, сюсюкання не буде - буде ультиматум: або я готуюся за повним карт-бланшом, мені готують усі умови, які потрібні, та прибирають усіх тих людей, які мені заважають. Або ж відпускайте мене і я йду туди, де мені буде зручно працювати", - сказав Верняєв.

Він зазначив, що не знає, за яку збірну виступатиме.

"Я про це ще не думав, не шукав собі ніяких пропозицій, оскільки я ще не повернувся у спорт. Просто говорю: або я потрібен і робіть мені повні умови, або ж не потрібен і відпускайте", - розповів Верняєв.

На початку 2021 року 27-річного Олега Верняєва усунули від всіх змагань за підозрою у вживанні допінгу. Пізніше з'ясувалося, що у його організмі виявили мельдоній, за що гімнаста дискваліфікували на чотири роки. Верняєв заявив, що оскаржуватиме рішення у Спортивному арбітражному суді.

На Олімпіаді-2016 Верняєв здобув дві медалі: золото на брусах і срібло в багатоборстві.

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що українського гімнаста Олега Верняєва дискваліфікували на чотири роки за вживання заборонених препаратів.

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