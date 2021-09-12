Олімпійський чемпіон Верняєв погрожує відмовитися від українського громадянства
Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв заявив, що може змінити громадянство після того, які відбуде чотирирічну дискваліфікацію за допінг
Про це повідомляє Суспільне.
За словами Верняєва, він не знає чи представлятиме Україні на Олімпіаді-2024, оскільки може змінити громадянство.
"Чи готовий представляти Україну на Олімпіаді-2024? Якщо зменшать термін дискваліфікації. Ну як: у нас тут паралельно йде конфлікт у збірній. І якщо мене повернуть у спорт, то, скажімо так, сюсюкання не буде - буде ультиматум: або я готуюся за повним карт-бланшом, мені готують усі умови, які потрібні, та прибирають усіх тих людей, які мені заважають. Або ж відпускайте мене і я йду туди, де мені буде зручно працювати", - сказав Верняєв.
Він зазначив, що не знає, за яку збірну виступатиме.
"Я про це ще не думав, не шукав собі ніяких пропозицій, оскільки я ще не повернувся у спорт. Просто говорю: або я потрібен і робіть мені повні умови, або ж не потрібен і відпускайте", - розповів Верняєв.
На початку 2021 року 27-річного Олега Верняєва усунули від всіх змагань за підозрою у вживанні допінгу. Пізніше з'ясувалося, що у його організмі виявили мельдоній, за що гімнаста дискваліфікували на чотири роки. Верняєв заявив, що оскаржуватиме рішення у Спортивному арбітражному суді.
На Олімпіаді-2016 Верняєв здобув дві медалі: золото на брусах і срібло в багатоборстві.
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Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що українського гімнаста Олега Верняєва дискваліфікували на чотири роки за вживання заборонених препаратів.
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