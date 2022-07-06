Про це Лубінець написав у facebook.

За його словами, занепокоєння викликає відсутність у наказі чіткої регламентації щодо меж регіону, для виїзду за межі якого потрібен такий дозвіл, та мети такого виїзду.

"Не передбачені наказом і екстрені випадки, коли виїзд для військовозобов’язаного є нагальним і не потребує зволікань (смерть чи хвороба рідних, термінові відрядження по роботі тощо). Також розробниками не враховано спроможність ТЦК та СП (які і до повномасштабної агресії мали можливість приймати відвідувачів раз на тиждень) на опрацювання звернень охочих отримати відповідні дозволи", - написав Лубінець.

На його думку, під час опрацювання наказу не було дотримано однієї зі складових принципу верховенства права – принципу правової визначеності.

"Це може містити реальну загрозу дотриманню конституційних прав і свобод громадян України, зокрема на свободу переміщення і на працю, та, як наслідок, достатній рівень життя як безпосередньо військовозобов’язаних, так і членів їхніх сімей, а також становить певні корупційні ризики, що є неприйнятним", - переконаний Лубінець.

Він додав, що з метою упередження можливого порушення прав громадян України, звернувся до президента України Володимира Зеленського, з проханням втрутитися у ситуацію для невідкладного її вирішення.

5 липня з'явилася інформація від Генштабу, що призовникам та військовозобовʼязаним обмежать виїзд з місця проживання без відповідного дозволу.

Реагуючи на значний суспільний резонанс, президент Зеленський попросив Генштаб не ухвалювати без нього подібних рішень.

6 липня у парламенті зареєстрували проєкт закону №7522 про вільне переміщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів територією України без отримання відповідного дозволу у військкоматі

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