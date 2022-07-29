"Країна людожерів, які насолоджуються тортурами": ОПУ і омбудсмен про катування окупантами полоненого українця

Про це Подоляк написав у Twitter:

"Російські пропагандисти із захватом показали, як група ru-нелюдів нівечила українського полоненого. Все, що треба розуміти світу: Росія - країна людожерів, які насолоджуються тортурами та вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути кари російським катам. Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо", - написав Подоляк.

Крім того, на катування полоненого відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Як уповноважений Верховної Ради України з прав людини я звернувся до Офісу генерального прокурора України задля перевірки факту і фіксації воєнного злочину, порушення норм Женевської конвенції. Також, сьогодні ми готуємо повідомлення до Комітету проти катувань ООН для організації термінового візиту до Російської Федерації та тимчасово окупованих територій України, а також до Європейського комітету із питань запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (CPT). Ми знову будемо проводити консультації з Міжнародним комітетом Червоного Хреста для посилаення тиску з боку країн світу щодо примусу виконання російською стороною зобов’язань відносно військовополонених і доступу до них представників МКЧХ для оцінки стану здоров’я та умов утримання", - сказав Лубінець у коментарі "Українській правді".

Омбудсмен наголосив, що дії російських військових є воєнним злочином згідно Римського статуту Міжнародного кримінального суду - виконавці і командири повинні нести відповідальність за це.

За даними видання, Генпрокуратура найближчим часом зареєструє по цьому випадку провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Раніше окупанти поширили відео, на якому один із загарбників канцелярським ножем відтинав полоненому українському військовому геніталії.

29 липня підполковнику, двом сержантам та рядовому 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Російської Федерації заочно повідомили про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням за катування жителів Бучі у березні 2022 року.

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