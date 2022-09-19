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Головна війна з Росією "Они пешком бежали? Написали, что вывезли всех": ГУР перехопило розмову загарбника з "ЛДНР" про відступ на Харківщині

"Они пешком бежали? Написали, что вывезли всех": ГУР перехопило розмову загарбника з "ЛДНР" про відступ на Харківщині

19 вересня, 2022 понедiлок
18:52
війна з Росією окупант

У перехопленій розвідкою розмові окупант із самопроголошених "ЛДНР" разом із дружиною обговорили відступ армії РФ з Харківської області

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Ты не представляешь, что там было", - каже рашист. 

Його перебиває дружина та заявляє, що все знає.

"Они пешком бежали? Потому что там в чате красиво написали, что вывезли всех с позиций. Я не стала спорить, не стала вообще ничего говорить. Зачем я буду это делать? Там еще чат создали с вашим командованием, чтобы мы спрашивали. Завтра добавлюсь. Посмотрим, что будет", - каже жінка.

Також вона розповіла про рух російської техніки.

"Там Олька мне звонила, сказала техника прет через Мариуполь сюда, в нашу сторону куча техники. Ну ти понял, нашей", - додала дружина.

На це її чоловік окупант відреагував: "Я посмотрел, что такое техника и что с ней происходит, к сожалению".

  • Нагадаємо, 12 вересня СБУ оприлюднила розмову рашиста з дружиною, де він розповідав, як вантажить на Харківщині мертвих окупантів.
  • Російські жінки закликають своїх чоловіків привозити "трофеї" з убитих українців: нашивки, взуття, військові куртки, зняті окупантами з тіл полеглих у бою українських захисників.  

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російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
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ГУР
Харківщина
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