Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Ты не представляешь, что там было", - каже рашист.

Його перебиває дружина та заявляє, що все знає.

"Они пешком бежали? Потому что там в чате красиво написали, что вывезли всех с позиций. Я не стала спорить, не стала вообще ничего говорить. Зачем я буду это делать? Там еще чат создали с вашим командованием, чтобы мы спрашивали. Завтра добавлюсь. Посмотрим, что будет", - каже жінка.

Також вона розповіла про рух російської техніки.

"Там Олька мне звонила, сказала техника прет через Мариуполь сюда, в нашу сторону куча техники. Ну ти понял, нашей", - додала дружина.

На це її чоловік окупант відреагував: "Я посмотрел, что такое техника и что с ней происходит, к сожалению".