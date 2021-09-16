ООН проігнорувала "Кримську платформу" через інтереси держав, які порушують міжнародне право, - Кулеба

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс-Україна.

"Це сталося абсолютно з політичних мотивів, і ми говоритимемо з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення", - сказав він.

Міністр наголосив, що ООН має захищати принципи.



"Коли ми бачимо участь таких поважних організацій, як Рада Європи, НАТО, ГУАМ, а ООН свідомо цей захід ігнорує, це свідчить і про стан справ у самій організації, і про розуміння нею своєї ролі та місії у світі. Це неправильне розуміння, яке ми змінюватимемо, тому що треба захищати принципи, а не інтереси окремих держав, які порушують міжнародне право", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, у Києві 23 серпня пройшов перший саміт "Кримської платформи" - ініціативи щодо деокупації півострова.