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ООН проігнорувала "Кримську платформу" через інтереси держав, які порушують міжнародне право, - Кулеба

16 вересня, 2021 четвер
12:38
війна з Росією Дмитро Кулеба

Організація Об'єднаних Націй проігнорувала саміт "Кримської платформи" через політичні мотиви

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс-Україна.

"Це сталося абсолютно з політичних мотивів, і ми говоритимемо з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення", - сказав він.

Міністр наголосив, що ООН має захищати принципи.

"Коли ми бачимо участь таких поважних організацій, як Рада Європи, НАТО, ГУАМ, а ООН свідомо цей захід ігнорує, це свідчить і про стан справ у самій організації, і про розуміння нею своєї ролі та місії у світі. Це неправильне розуміння, яке ми змінюватимемо, тому що треба захищати принципи, а не інтереси окремих держав, які порушують міжнародне право", - наголосив Кулеба.

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МЗС України
Дмитро Кулеба
Кримська платформа
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