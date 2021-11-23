ООН: у Західній і Центральній Африці понад 21 тис. дітей беруть участь у війнах
У країнах Західної та Центральної Африки у війнах беруть участь понад 21 тис. дітей
Про це повідомив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), передає Associated Press.
За даними ООН, неповнолітніх масово залучають до збройних конфліктів зокрема в Камеруні, Чаді, Ніґері, Буркіна-Фасо, Ніґерії, ЦАР. У Буркіна-Фасо впродовж 2021 року кількість дітей, які воюють, зросла вп'ятеро.
В ООН зазначають, що з 2016 року понад 2200 дітей у Західній Африці стали жертвами сексуального насильства, понад 3,5 тис. неповнолітніх були викрадені.
За даними регіональної директорки ЮНІСЕФ у Західній і Центральній Африці Марі-П'єр Пуар'є, у цих регіонах за останні п’ять років випадків насильства над дітьми побільшало приблизно удвічі.
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