ООН: у Західній і Центральній Африці понад 21 тис. дітей беруть участь у війнах

Про це повідомив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), передає Associated Press.



За даними ООН, неповнолітніх масово залучають до збройних конфліктів зокрема в Камеруні, Чаді, Ніґері, Буркіна-Фасо, Ніґерії, ЦАР. У Буркіна-Фасо впродовж 2021 року кількість дітей, які воюють, зросла вп'ятеро.



В ООН зазначають, що з 2016 року понад 2200 дітей у Західній Африці стали жертвами сексуального насильства, понад 3,5 тис. неповнолітніх були викрадені.



За даними регіональної директорки ЮНІСЕФ у Західній і Центральній Африці Марі-П'єр Пуар'є, у цих регіонах за останні п’ять років випадків насильства над дітьми побільшало приблизно удвічі.

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