Про це інформують на сайті Управління Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка.

Тюрк наголосив, що інформація про страти, катування, зникнення та сексуальне насильство щодо жінок, дівчат і чоловіків зі сторони армії РФ, продовжує надходити.

"Щодня ми отримуємо інформацію про воєнні злочини. Масштаби жертв серед цивільного населення, а також значні пошкодження та руйнування цивільних об’єктів, включаючи лікарні та школи, шокують, як я особисто переконався в Ізюмі. Взимку це має жахливі наслідки для найбільш вразливих верств населення. Вони борються з відключенням електроенергії, без опалення та електрики, які тривають годинами", – каже Тюрк.

Під час візиту до Бучі Тюрк побачив руйнування, які залишили після відходу російські загарбники в березні.

Верховний комісар ООН з прав людини прибув до України разом з Моніторинговою місією на чолі з Матильдою Богнер.

"Сьогодні публікуємо звіт, у якому докладно описано вбивства мирних жителів, які рубали дрова чи купували продукти. У звіті задокументовано долю 441 мирного жителя в частинах трьох північних областей – Київської, Чернігівської та Сумської – які до початку квітня перебували під контролем Росії. Найбільше постраждало місто Буча", – йдеться в повідомленні.

Крім того, Моніторингова місія ООН працює над тим, щоб підтвердити повідомлення про додаткові вбивства на Півдні, а також Харківщині та Херсонщині, які нещодавно були відвойовані українськими воїнами.

"Існують переконливі докази того, що безсудні страти, задокументовані у звіті, становлять воєнний злочин у вигляді умисного вбивства. Я закликаю до справедливості для всіх жертв, ким би вони не були, з повагою до їхньої гідності та людства. Необхідність притягнення до відповідальності не змінюється приналежністю жертви чи злочинця. Усі заяви про порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини – ким і де б вони не були скоєні – мають бути негайно розслідувані та притягнуті до відповідальності в рамках справедливого та незалежного судового процесу", – додав Верховний комісар ООН з прав людини.

Нагадаємо, ООН розслідує, чи є воєнним злочином обстріли Росією української критичної інфраструктури.

2 грудня, генпрокурор Костін розповів, що у Гаазі обговорюють створення Офісу, який відповідатиме за стратегію розслідування злочину агресії. Народний депутат Андрій Осадчук розповів, що у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі досить серйозно ведуть розслідування щодо воєнних злочинів росіян в Україні.

Крім того, в Організації об'єднаних націй циркулює проєкт резолюції щодо створення міжнародного трибуналу на зразок Нюрнберзького для притягнення керівництва Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

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