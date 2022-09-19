ООН закликала талібів дозволити афганським дівчатам відвідувати середню школу
В Організації Об'єднаних Націй закликають рух "Талібан", який захопили владу в Афганістані, відкрити середню школу для афганських дівчаток
Про це йдеться у заяві місії ООН зі сприяння Афганістану (UNAMA), опублікованій 18 вересня, передає DW.
В Організації назвали запроваджену рік тому заборону на навчання дівчат "трагічною та ганебною", тож і закликали знову дозволити навчання для дівчаток.
До скасування такої заборони також закликав і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
"У неділю минув рік, як в Афганістані дівчатам заборонили відвідувати середню школу. Рік втрачених знань і можливостей, які вони ніколи не повернуть", - написав він у твіттері.
За словами генсека ООН, "дівчатам місце в школі", і таліби повинні дозволити їм повернутися туди.
За оцінками місії ООН, в Афганістані понад мільйон дівчат, насамперед віком від 12 до 18 років, позбавлені можливості здобувати освіту.
- Раніше "Талібан" вперше після захоплення влади в Афганістані призначив жінок на керівні посади.
- Потім "Талібан" вирішив не відкривати в Афганістані школи для дівчат старше середнього шкільного віку. А згодом зобов’язав жінок не з’являтися на вулиці та в громадських місцях без паранджі.
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