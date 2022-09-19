Про це йдеться у заяві місії ООН зі сприяння Афганістану (UNAMA), опублікованій 18 вересня, передає DW.

В Організації назвали запроваджену рік тому заборону на навчання дівчат "трагічною та ганебною", тож і закликали знову дозволити навчання для дівчаток.

До скасування такої заборони також закликав і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

"У неділю минув рік, як в Афганістані дівчатам заборонили відвідувати середню школу. Рік втрачених знань і можливостей, які вони ніколи не повернуть", - написав він у твіттері.

За словами генсека ООН, "дівчатам місце в школі", і таліби повинні дозволити їм повернутися туди.

За оцінками місії ООН, в Афганістані понад мільйон дівчат, насамперед віком від 12 до 18 років, позбавлені можливості здобувати освіту.

Раніше "Талібан" вперше після захоплення влади в Афганістані призначив жінок на керівні посади.

Потім "Талібан" вирішив не відкривати в Афганістані школи для дівчат старше середнього шкільного віку. А згодом зобов’язав жінок не з’являтися на вулиці та в громадських місцях без паранджі.

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