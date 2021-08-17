Опалювальний сезон: запаси газу в підземних сховищах досягли 17,5 млрд куб.м
Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) до 17,5 млрд куб.м
Про це у Facebook повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".
"Зараз в український підземках накопичено понад 17,5 млрд кубометрів газу. Наш план до початку опалювального сезону перетнути позначку в 19 млрд кубометів", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що заповнення ПСГ є необхідним для гарантії стабільного проходження опалювального сезону та уникнення додаткових ризиків.
За словами голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, в попередні роки, окрім 2020, Україна входила в опалювальний сезон із 16 млрд куб.м газу в підземці. Цьогоріч планується накопичити більше, щоб мати можливість підстрахувати генерацію на випадок нестачі вугілля.
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