"Операція триває згідно з планом": Залужний зустрівся з начальником Генштабу ЗСУ Шапталою
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч із начальником Генштабу ЗCУ генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою та обговорив деталі військової операції у районах запеклих боїв
Відео зі штабу опубліковано на facebook-сторінці Залужного.
"Разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої", – зазначено в повідомленні.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що вороги намагаються не допустити просування українських підрозділів. Щоб завадити наступу Сил оборони, противник "розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів".
"Попри шалений спротив окупантів, наші воїни роблять усе можливе задля визволення української території. Операція продовжується згідно з планом", – додав Залужний.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.78
Купівля 36.78Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе