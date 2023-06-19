Відео зі штабу опубліковано на facebook-сторінці Залужного.

"Разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої", – зазначено в повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що вороги намагаються не допустити просування українських підрозділів. Щоб завадити наступу Сил оборони, противник "розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів".

"Попри шалений спротив окупантів, наші воїни роблять усе можливе задля визволення української території. Операція продовжується згідно з планом", – додав Залужний.