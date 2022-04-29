Операційне обладнання знищене прямим ударом, води та їжі залишилося мало, - командир морпіхів Волина про ситуацію на Азовсталі
Командир 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волина повідомив, що ситуація на окупованому металургійному заводі "Азовсталь" у Маріуполі виходить за межі гуманітарної катастрофи
Про це він розповів у інтерв'ю CNN.
Видання повідомляє, що Азовсталь став символом українського опору в Маріуполі, який майже два місяці чинить опір російським військам. Сергій Волина розповів, що через обстріли польового госпіталю вони залишилися без життєво важливого медичного обладнання, а також сказав, що у них "залишилося дуже мало води та їжі".
"Операційна зазнала прямого удару. І все операційне обладнання, все необхідне для проведення операції знищено, тому ми не можемо лікувати наших поранених. Ми зараз доглядаємо за пораненими тими інструментами, які у нас є. Наші армійські медики використовують усі свої навички, щоб доглядати за пораненими. Але також ми вкрай потребуємо ліків. У нас майже не залишилося ліків", - сказав він.
Відповідаючи на запитання про можливий план евакуації, командир бригади сказав, що "не знає деталей".
"Я знаю, що місія прибула до Запоріжжя і вони збираються провести рятувальну операцію", - сказав Сергій Волина.
Він повідомив, що спілкується з Володимиром Зеленським.Додав, що президент інформує їх "про ситуацію в Україні в цілому та навколо Маріуполя", а також "підтримує настрій".
"Ми не можемо точно сказати, як довго ми можемо протриматися. Все залежить від руху ворога, а також від удачі. Ми маємо великі надії на те, що нас евакуюють, що президенту вдасться евакуювати нас або вивезти силою. У нас залишаються сподівання", - сказав він.
- 28 квітня через масові обстріли у підвалах заводу "Азовсталь" обвалилася частина приміщення польового шпиталю.
- В Маріуполі майже щодня окупанти скидають близько 30 авіабомб, зокрема на укриття, де є цивільні.
- Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на Азовсталі знаходяться понад тисяча жінок і дітей та понад пів тисячі поранених.
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