Опозиція в Канаді вимагає розслідування щодо можливого втручання у вибори Китаєм

Про це поінформували Reuters.

Зазначається, що канадські опозиційні партії посилили свій тиск із вимогою провести широке громадське вивчення можливого іноземного, зокрема китайського, втручання у вибори

Головна опозиційна партія Канади закликала провести незалежне та публічне розслідування на чолі з комісаром, обраним за одностайною згодою всіх федеральних партій у парламенті.

"Ми хочемо точно знати, що робив китайський авторитарний уряд, і чи були політичні партії, які знали про ці дії", — заявив лідер Консервативної партії П’єр Пуальєвр журналістам в Оттаві.

Раніше прем'єр-міністр Джастін Трюдо визнав спроби Китаю втрутитися у вибори, але він відмовився від закликів до широкого громадського аналізу, заявивши, що результати виборів 2019 і 2021 років не були змінені. На запитання, чи підтримає він знову публічне розслідування в середу, Трюдо не відповів. Він сказав, що уряд продовжуватиме робити "те, що необхідно", аби "захистити демократію та вибори".

Посольство Китаю в Оттаві заперечувало будь-яке втручання у вибори. "Ми не зацікавлені у втручанні у внутрішні справи Канади і ніколи не намагалися цього робити", - мовиться в електронному листі посольства.