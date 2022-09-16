Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Відомо, що уряд закликають "негайно дати згоду на експорт до України бойових танків, БМП та БТР" з промислових складів та запасів Бундесверу, та одразу закупити заміну.

Окрім цього, партії закликають уряд якнайшвидше організувати навчання для українських військових з інструкторами Бундесверу, щоб вони починали освоювати нову зброю.

"Як економічно найпотужніша держава, Німеччина має взяти на себе відповідальність лідера та передати Україні важку зброю, у тому числі із запасів Бундесверу, та провести необхідні навчання…Нібито консенсус про те, що Україні не мають постачатися західні важкі системи озброєння більше не існує. Це єдиний спосіб досягти довготривалого і стійкого миру у Європі", - заявили лідери партій Фрідріх Мерц та Александр Добрінт.

15 вересня Німеччина знайшла ще одну причину, щоб не постачати Україні танки Leopard.

16 вересня стало відомо, що президентка Європейської комісії проти позиції відмовок Німеччини, яка шукає причин для відмови постачати в Україну бойові танки.

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