Оприлюднено божевільний гонорар Макгрегора за поразку нокаутом
Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор отримає за програний технічним нокаутом бій проти американця Дастіна Пуар'є $23 млн
Про це повідомляє vRINGe.com.
Попри поразку від Пуар'є на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 264, Макгрегор отримає $23 млн. Ірландцю заплатять $5 млн гарантованого гонорару та $18 млн відрахувань від платної трансляції.
Це друга за розміром сума, отримана ірландцем за виступ у змішаних єдиноборствах у кар'єрі. За бій проти росіянина Хабіба Нурмагомедова у 2019 році, в якому він також зазнав поразки, Макргегор отримав $28,4 млн.
У свою чергу, Пуар'є заробив за перемогу над ірландцем $5,1 млн - $1,5 млн склав гарантований гонорар та $3,6 млн відрахування від платної трансляції.
- Нагадаємо, 11 липня Конор Макгрегор поступився Дастіну Пуар'є технічним нокаутом через перелом ноги.
- 14 липня Макгрегору заборонили проводити поєдинки до кінця 2021 року через травму.
- 15 липня Конора Макгрегора виписали з лікарні після перелому ноги та поразки у поєдинку проти Дастіна Пуар'є.
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