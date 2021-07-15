Оприлюднено божевільний гонорар Макгрегора за поразку нокаутом

Про це повідомляє vRINGe.com.

Попри поразку від Пуар'є на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 264, Макгрегор отримає $23 млн. Ірландцю заплатять $5 млн гарантованого гонорару та $18 млн відрахувань від платної трансляції.

Це друга за розміром сума, отримана ірландцем за виступ у змішаних єдиноборствах у кар'єрі. За бій проти росіянина Хабіба Нурмагомедова у 2019 році, в якому він також зазнав поразки, Макргегор отримав $28,4 млн.

У свою чергу, Пуар'є заробив за перемогу над ірландцем $5,1 млн - $1,5 млн склав гарантований гонорар та $3,6 млн відрахування від платної трансляції.

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