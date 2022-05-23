Оприлюднено імена 166 російських командирів, які віддають злочинні накази в Україні

Про це повідомляє Проект.

Розслідувачі назвали імена 166 російських військових, які віддають накази під час російського вторгнення в Україну. Журналісти встановили, що реальний бойовий досвід до вторгнення був лише у 39 із них.

За даними "Проекту", перед повномасштабною війною Росія зосередила біля кордонів України щонайменше 20% особового складу збройних сил РФ на чотирьох напрямках наступу.

"Проект" з'ясував, що у війні проти України беруть участь усі підрозділи російських збройних сил, здатні йти в наступ. Це усі сухопутні армії - 11 загальновійськових та одна танкова, усі наступальні сили повітряно-десантних військ, усі з'єднання розвідки, морська піхота всіх чотирьох флотів, самохідна артилерія, бомбардувальна, штурмова та винищувальна авіація.

У вторгненні також бере участь 15-та Олександрійська мотострілецька бригада з Самарської області - єдине миротворче з'єднання РФ, яке вона має право спрямовувати на вирішення міжнародних конфліктів під егідою ООН.

15 травня ГУР МО оприлюднило імена та домашні адреси 2,5 тис. бойовиків з Чечні, які брали участь у вторгненні до України.

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