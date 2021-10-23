Оприлюднено подробиці загибелі українки, яку на знімальному майданчику застрелив американський актор Болдвін
Пістолет, з якого на зйомках фільму "Іржа" голлівудський актор Алек Болдвін випадково застрелив українську операторку Галину Гатчінс, був заряджений бойовими патронами
Про це йдеться в опублікованих документах суду, повідомляє Euronews.com.
В результаті трагедії загинула оператор Галина Гатчінс, яка народилася в Україні, а режисер картини Джоел Соуза був важко поранений.
Зазначається, що за кілька хвилин до інциденту помічник режисера запевнив Болдвіна, що зброя заряджена холостими патронами. За словами асистента, він узяв пістолет з візка з реквізитом і теж не знав про те, що всередині нього бойові набої.
Підготовкою пістолетів на зйомках займаються фахівці зі зброї, які стежать за технікою безпеки.
"Абсолютно нормально використовувати справжні кулі для тренування акторів, але це відбувається в тирі. Бойовим патронам немає місця на знімальному майданчику. Завдання фахівця зі зброї - переконатися, що актор буде вільно використовувати пістолет. Про безпеку маємо дбати ми, а не актор", - сказав фахівець зі зброї Гійом Делуш, який 30 років працює в Голлівуді.
Працівники кіноіндустрії зазначають, що технікою безпеки на зйомках часто нехтують, щоб прискорити процес і заощадити.
- Нагадаємо, 22 жовтня Алек Болдвін під час зйомок фільму застрелив оператора Галину Гатчінс.
- Пізніше Болдвін висловив свої співчуття з приводу загибелі українки, яка померла від його пострілу на зйомках вестерну "Іржа".
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