Опубліковано законопроєкт про легалізацію медичного канабісу: що відомо

Ці дані з'явились на сторінці законопроєкту.

У разі ухвалення пацієнтам буде дозволено купувати, зберігати та вживати ліки на основі медичного канабісу (конопель), а лікарям - їх призначати. Бізнесу дозволять культивувати та вирощувати канабіс в Україні та виробляти ліки, перевозити й продавати. А науковцям - досліджувати рослину.

Щоб вирощувати, буде потрібна ліцензія, а також дозвіл поліції на використання приміщень. Окрім цього, фірма мусить укласти договір з лабораторією, або мати її у себе на території. Поліція буде мати доступ до всіх цих об’єктів, а також зможе відбирати та досліджувати зразки

Українським пацієнтам ліки з канабісом відпускатимуться лише за електронним рецептом.

Виписувати їх зможуть медзаклади усіх форм власності, зокрема ФОПи, які мають ліцензію.

Пацієнти-іноземці зможуть ввозити медканабіс в Україну, в об’ємі, який вказаний у рецепті.

Закон дозволить обіг медконопель в Україні за умови простежуваності та прозорості:

маркування штрих-кодами кожної партії та одиниці фасованої продукції

ведення електронного реєстру переміщення сортів конопель та лікарських засобів

пацієнтам ліки відпускатимуться лише за електронним рецептом

Зберігати ліки на основі медичних конопель зможуть пацієнти в обсязі не більше дозволеного одному пацієнту за одним рецептом.

7 червня Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, що регулюватиме обіг коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Закон повинен розширити доступ пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни.

10 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.