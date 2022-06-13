Опубліковано законопроєкт про легалізацію медичного канабісу: що відомо
На сайті Верховної Ради з'явився текст законопроєкту про легалізацію медичного канабісу
Ці дані з'явились на сторінці законопроєкту.
У разі ухвалення пацієнтам буде дозволено купувати, зберігати та вживати ліки на основі медичного канабісу (конопель), а лікарям - їх призначати. Бізнесу дозволять культивувати та вирощувати канабіс в Україні та виробляти ліки, перевозити й продавати. А науковцям - досліджувати рослину.
Щоб вирощувати, буде потрібна ліцензія, а також дозвіл поліції на використання приміщень. Окрім цього, фірма мусить укласти договір з лабораторією, або мати її у себе на території. Поліція буде мати доступ до всіх цих об’єктів, а також зможе відбирати та досліджувати зразки
Українським пацієнтам ліки з канабісом відпускатимуться лише за електронним рецептом.
Виписувати їх зможуть медзаклади усіх форм власності, зокрема ФОПи, які мають ліцензію.
Пацієнти-іноземці зможуть ввозити медканабіс в Україну, в об’ємі, який вказаний у рецепті.
Закон дозволить обіг медконопель в Україні за умови простежуваності та прозорості:
- маркування штрих-кодами кожної партії та одиниці фасованої продукції
- ведення електронного реєстру переміщення сортів конопель та лікарських засобів
- пацієнтам ліки відпускатимуться лише за електронним рецептом
Зберігати ліки на основі медичних конопель зможуть пацієнти в обсязі не більше дозволеного одному пацієнту за одним рецептом.
- 7 червня Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, що регулюватиме обіг коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Закон повинен розширити доступ пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни.
- 10 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.
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