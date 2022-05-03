Орбан проговорився Папі Римському про плани РФ завершити війну до 9 травня
Папа Римський Франциск заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розповів йому, що Росія планує завершити війну в України до 9 травня
Про це Папа Римський розповів у інтерв'ю Corriere della Sera.
"Орбан на нашій зустрічі сказав мені, що росіяни мають план закінчити все 9 травня. Я сподіваюся, що це так, ми змогли б зрозуміти швидкість ескалації в ці дні. Тому що тепер це не просто Донбас - це Крим, це Одеса, це відібрати в України чорноморські порти, це все. Я налаштований песимістично, але ми повинні зробити все можливе, щоби зупинити війну", - сказав Франциск.
Папа Римський та Орбан зустрічалися 21 квітня у Ватикані та, серед іншого, розмовляли про війну в Україні.
- 29 квітня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 9 травня президент Росії Володимир Путін може оголосити мобілізацію росіян.
- За даними CNN Путін 9 травня може офіційно оголосити війну Україні.
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