Орбан стає молодим Лукашенком, — експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"
Сергій Герасимчук зауважив, що Угорщина опинилась на межі стратегічної самотності
Про це він сказав в етері Espreso TV.
Герасимчук зауважив: "Мені шкода Угорщину, країна на межі стратегічної самотності. Навіть стратегічний партнер Угорщини Варшава відвернулась від них.".
За словами експерта, ми маємо цілий комплекс проблем, які породили вибори Віктора Орбана в Угорщині: “Орбан у своєму прагненні стати другим Путіним швидше стає молодим Лукашенком, яку має всі шанси перетворити свою цілком благополучну країну у нову "Білорусь", яка стане так званим троянським конем росії у Європі".
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В Угорщині пройшли парламентські вибори, згідно з першими результатами партія "Фідес" чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана набрала 60% голосів.
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