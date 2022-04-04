Орбан стає молодим Лукашенком, — експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Про це він сказав в етері Espreso TV.



Герасимчук зауважив: "Мені шкода Угорщину, країна на межі стратегічної самотності. Навіть стратегічний партнер Угорщини Варшава відвернулась від них.".



За словами експерта, ми маємо цілий комплекс проблем, які породили вибори Віктора Орбана в Угорщині: “Орбан у своєму прагненні стати другим Путіним швидше стає молодим Лукашенком, яку має всі шанси перетворити свою цілком благополучну країну у нову "Білорусь", яка стане так званим троянським конем росії у Європі".

В Угорщині пройшли парламентські вибори, згідно з першими результатами партія "Фідес" чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана набрала 60% голосів.

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