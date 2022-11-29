Орбан у власній грі з ЄС використовує Україну, - Кулеба
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан іноді використовує Україну у власній грі з Євросоюзом
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Politico.
За його словами, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "грає у власну гру з Європейським Союзом і іноді використовує Україну як заручницю цих відносин".
Він наголосив, що в українців немає ніякої ворожості до угорців.
"Ми були друзями, ми є друзями і будемо друзями… Але нам потрібно виграти цю війну, і Україна виграє в інтересах Угорщини", - сказав Кулеба.
- 22 листопада угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан з'явився на фанзустрічі з футболістом Балажем Джуджаком у шарфі з картою Угорщини, на якій частини кількох держав ЄС, України та Сербії входять до складу "Великої Угорщини".
- Через це міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини.
- Віктор Орбан прокоментував скандальний шарф з "Великою Угорщиною" та заявив, що "футбол - поза політикою".
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