Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Politico.

За його словами, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "грає у власну гру з Європейським Союзом і іноді використовує Україну як заручницю цих відносин".

Він наголосив, що в українців немає ніякої ворожості до угорців.

"Ми були друзями, ми є друзями і будемо друзями… Але нам потрібно виграти цю війну, і Україна виграє в інтересах Угорщини", - сказав Кулеба.

22 листопада угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан з'явився на фанзустрічі з футболістом Балажем Джуджаком у шарфі з картою Угорщини, на якій частини кількох держав ЄС, України та Сербії входять до складу "Великої Угорщини".

Через це міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини.

Віктор Орбан прокоментував скандальний шарф з "Великою Угорщиною" та заявив, що "футбол - поза політикою".

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