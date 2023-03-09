Орбан заявив, що Угорщині доведеться переглянути відносини з Росією

Таку думку на економічному форумі у Будапешті висловив прем'єр країни Віктор Орбан, пише Bloomberg.

За словами Орбана, хороша взаємодія з РФ — на користь Угорщини, проте він побоюється, що відносини Москви з Європою загалом настільки постраждали через війну, що можуть не відновитися ще довгий час.

У зв'язку з цим, вважає Орбан, Угорщині варто "серйозно подумати" над тим, які відносини у сфері політики та економіки варто вибудовувати з Росією на наступні 10-15 років.