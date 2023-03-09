Орбан заявив, що Угорщині доведеться переглянути відносини з Росією
Угорщині через "змінну геополітичну реальність" доведеться переглянути відносини з Росією
Таку думку на економічному форумі у Будапешті висловив прем'єр країни Віктор Орбан, пише Bloomberg.
За словами Орбана, хороша взаємодія з РФ — на користь Угорщини, проте він побоюється, що відносини Москви з Європою загалом настільки постраждали через війну, що можуть не відновитися ще довгий час.
У зв'язку з цим, вважає Орбан, Угорщині варто "серйозно подумати" над тим, які відносини у сфері політики та економіки варто вибудовувати з Росією на наступні 10-15 років.
- Нагадаємо, у кінці лютого відомий політолог Андрій Піонтковський заявив, що жирний пацюк Орбан тікає з путінського корабля – він заметушився після того, як його не запросили на Бухарестський саміт лідерів усіх східноєвропейських країн у Варшаві, де особисто був Байден.
- 18 лютого в Офісі президента підтвердили, що Віктор Орбан отримав запрошення відвідати Україну. Зеленський особисто запросив його на саміті ЄС 9 лютого.
- 6 березня очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що прем'єр країни Віктор Орбан готується здійснити візит до України.
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