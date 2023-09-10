Орбан збирається замінити російське паливо для АЕС французьким, - ЗМІ

Про це він сказав на Угорському цивільному форумі, повідомляє Telex.

Орбан зазначив, що планує керувати урядом до 2034 року, а також розповів, що Угорщина хоче бути "великою, сильною і багатою". Прем'єр наголосив, що прагне, аби світ "поважав Угорщину", і для цього він створив "великий план" з 15 пунктів.

Серед них є пункт про енергетичну незалежність країни та її єдиної АЕС "Пакш".

"Енергетична самодостатність, частиною якої є те, що "Пакш" використовуватиме французьке паливо замість російського", - йдеться у повідомленні.