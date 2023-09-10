Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Орбан збирається замінити російське паливо для АЕС французьким, - ЗМІ

Орбан збирається замінити російське паливо для АЕС французьким, - ЗМІ

10 вересня, 2023 неділя
20:46
Світ Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що планує замінити російське паливо на АЕС "Пакш" на французьке

Про це він сказав на Угорському цивільному форумі, повідомляє Telex.

Орбан зазначив, що планує керувати урядом до 2034 року, а також розповів, що Угорщина хоче бути "великою, сильною і багатою". Прем'єр наголосив, що прагне, аби світ "поважав Угорщину", і для цього він створив "великий план" з 15 пунктів.

Серед них є пункт про енергетичну незалежність країни та її єдиної АЕС "Пакш".

"Енергетична самодостатність, частиною якої є те, що "Пакш" використовуватиме французьке паливо замість російського", - йдеться у повідомленні.

  • У березні 2023 року Угорщина почала переговори з Францією про збільшення її участі в проєкті розширення угорської атомної електростанції "Пакш".
Росія
Франція
Угорщина
Віктор Орбан
Читайте також:
напад росії на Україну, війна
9 вересня, 2023 субота
Війна з Україною значно перевищує можливості РФ, - політолог Морозов
втрати окупантів
9 вересня, 2023 субота
Засіб ППО, 15 танків і 600 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
Володимир Зеленський
9 вересня, 2023 субота
Зеленський хоче відкрити е-декларації чиновників швидко та відразу, - нардеп
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
10 вересня
20:54
хасиди-паломники в Умані
Нетаньяху просить хасидів цьогоріч не відвідувати Умань
20:50
Рустем Умєров
Умєров хоче запровадити посаду військового омбудсмена: що відомо і які є питання
20:41
На фото: Олег Сенцов
Олег Сенцов отримав другу контузію
20:32
Ексклюзив
Вірменія
Немає насправді вірмено-азейбарджанської війни, а є російська війна, - голова Європейської партії Вірменії Хзмалян
20:26
Донецьк
У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи
20:14
Херсон
Росіяни обстріляли з артилерії центр Херсона: поранена жінка
20:08
OPINION
Галина Пагутяк
Мовний геноцид та його жертви
19:52
ЗСУ, міномет, міна
ЗСУ мають успіх у районах Кліщіївки та Роботиного, — Генштаб
19:39
Олександр Довженко
Цього дня народилися кінорежисер Олександр Довженко та дисидент Микола Горбаль
19:23
вибух
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав щонайменше один вибух
19:13
Огляд
Москва пожежа
Дим у Москві, Пітері та Криму: де вибухало у ворога впродовж тижня
19:07
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ використовують ротацію ворога для просування на різних напрямках, - експерт Світан
18:53
ФСБ
Росія пропонує обміняти журналіста Гершковича та ще одного американця на кілера ФСБ Красікова, ув'язненого за вбивство чеченського командира, - The Wall Street Journal
18:37
ЗСУ, контрнаступ
США вражені прогресом України в контрнаступі, - Вікторія Нуланд
18:26
Робота з відновлення електропостачання Херсон
Голова Херсонської ОВА розповів, як отримати ноутбуки для навчання дітей і коли відновлять світло
18:15
Ексклюзив
Павло Клімкін
Клімкін про українську культуру та історію: Світ нами надихається, але ще не до кінця розуміє
18:07
OPINION
Віктор Каспрук
Патрушев готовий усунути Путіна, але його не влаштовують умови поразки Росії
18:01
вибори
Під час виборів в РФ росіяни влаштували антивоєнну акцію "Голос проти"
17:48
Між Китаєм та Європою немає конфлікту інтересів, - прем'єр Лі Цян під час саміту G20
17:31
В'єтнам придбає у США 50 літаків Boeing за $10 млрд, - Bloomberg
17:20
Інтерв’ю
Кшиштоф Зануссі
Кшиштоф Зануссі: Українців від росіян відрізняє Майдан - здатність до бунту, яку завжди мала Запорізька Січ
17:14
вибори
Міжнародна спільнота ніколи не визнає псевдовиборів, - міський голова Маріуполя
17:08
Росія почала будувати військові бази біля фінського кордону
16:51
Лавров
"Нічого доброго в тому нема": Лавров відреагував на навчання США у Вірменії
16:08
OPINION
Павло Клімкін
Ердоган руками Путіна руйнує систему санкцій
16:00
Ексклюзив
Павло Клімкін
Ми вже ніколи не будемо у зоні впливу Росії, - Клімкін
15:54
Оновлено
Удар російського безпілотника по Києву
Росіяни вночі запустили шахеди на Київ та Київщину: постраждало 5 людей. Хронологія подій
15:41
тривога
Американський психіатр пояснив, як страх впливає на наше тіло
15:22
ЗСУ війна
ЗСУ зайшли до Опитного на околиці Донецька, - голова Авдіївки Барабаш
15:18
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 10 вересня: скільки коштують євро та долар
14:59
обстріл, ППО
Правоохоронці перевірять фото Reuters, на яких є робота ППО під час нічної атаки дронів на Київ, - Ігнат
14:53
Оновлено
Ракетний комплекс "Іскандер"
У ГУР розповіли, скільки пускових установок "Іскандер" тримає РФ біля українського кордону
14:52
Британія траур
У Британії заарештували двох чоловіків, що шпигували за парламентом в інтересах Китаю, - The Guardian
14:48
Ексклюзив
КНДР, Північна Корея
КНДР не буде постачати зброю Росії, не узгодивши це з Китаєм, - військово-політичний оглядач Коваленко
14:46
На Донеччині росіяни обстріляли авто з волонтерами: загинули громадяни Іспанії та Канади
14:22
російські автомобільні номери
Єврокомісія заборонила росіянам в'їжджати до ЄС на власних автомобілях з особистими смартфонами і ноутбуками, - росЗМІ
14:19
Нідерланди
У Нідерландах поліція з водометами розігнала кліматичних активістів: 2400 людей затримали
14:03
Оновлено
Румунія
Румунія викликає тимчасового повіреного у справах Росії через уламки безпілотника
14:01
Харківщина обстріл
Через повномасштабне вторгнення понад 150 тисяч харків'ян лишились без даху над головою
14:01
OPINION
Юрій Богданов
ООН і геноцид
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV