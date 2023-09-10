Орбан збирається замінити російське паливо для АЕС французьким, - ЗМІ
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що планує замінити російське паливо на АЕС "Пакш" на французьке
Про це він сказав на Угорському цивільному форумі, повідомляє Telex.
Орбан зазначив, що планує керувати урядом до 2034 року, а також розповів, що Угорщина хоче бути "великою, сильною і багатою". Прем'єр наголосив, що прагне, аби світ "поважав Угорщину", і для цього він створив "великий план" з 15 пунктів.
Серед них є пункт про енергетичну незалежність країни та її єдиної АЕС "Пакш".
"Енергетична самодостатність, частиною якої є те, що "Пакш" використовуватиме французьке паливо замість російського", - йдеться у повідомленні.
- У березні 2023 року Угорщина почала переговори з Францією про збільшення її участі в проєкті розширення угорської атомної електростанції "Пакш".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.19
- EUR Купівля 40.22Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе